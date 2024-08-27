В Вологде оборудовали экопарковку у поликлиники №4 в микрорайоне ПЗ

[ Общество ]

В областной оборудовали экопарковку у Вологодской городской поликлиники №4 по адресу: Окружное шоссе, 3В. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил исполняющий обязанности мэры Вологды Андрей Накрошаев.

«Экопарковкой у поликлиники №4 уже можно пользоваться. Сегодня рабочие закончили монтаж, засыпали ячейки грунтом. Уверен, это сделает посещение поликлиники гораздо комфортнее», – рассказал Андрей Нарошаев.

Площадка оборудована специальным парковочным местом для инвалидов, а всего поставить можно 10 автомобилей.

И. о. мэра отметил, что этот проект – отличный пример взаимодействия города и социально-ориентированного бизнеса.

Теги:
парковка поликлиника Андрей Накрошаев
Фото: телеграмм-канал Андрея Накрошаева
 

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