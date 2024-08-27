Вологодское «Динамо» потерпело крупное поражение от раменского «Леон Сатурна»

ФК «Динамо Вологда» потерпел крупное поражение в чемпионате второй лиги. В заключительном матче 20 тура вологодские футболисты на выезде встречались с раменским «Леон Сатурн».

Команда из Московской области открыла счет уже на 7-й минуте матча. Дальше-больше, и уже спустя полчаса игры вологодские футболисты проигрывали три мяча.

Перед самым перерывом подопечным Рудольфа Чесалова удалось отыграть один мяч. Дмитрий Долгов забил очень важный мяч. Но это был единственный гол «бело-синих» в этот вечер, а хозяева в середине второго тайма восстановили своё преимущество в три мяча, нанеся поражение «Динамо» со счётом 1:4. Завершали матч вологжане в меньшинстве. За опасный подкат и попадание шипами по лицу соперника красную карточку получил Дмитрий Дмитрук.

В следующем туре «Динамо» сыграет с лидером турнирной таблицы «Динамо-2» из Москвы. Матч пройдёт в областном центре 1 сентября.

Добавим, что подопечные Рудольфа Чесалова сейчас занимают 10 место.