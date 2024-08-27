На Вологодчине открылся первый Центр технических видов спорта

[ Общество ]

Спортивно-технический клуб Кириллова был преобразован в Центр технических видов спорта «Сивер» по поручению врио губернатора области Георгия Филимонова.

«Сегодня мы открываем Центр технических видов спорта с легендарным, сакральным названием «Сивер». Это один из наших первых таких проектов, которые мы планируем дальше мультиплицировать. Главное, чтобы в них занятия для детей до 18 лет были бесплатными. Это наша обязанность, чтобы спорт, в том числе массовый спорт, технический спорт, был бесплатным. И я очень надеюсь, что из стен этой спортшколы выйдут новые чемпионы», – сказал Георгий Филимонов.

Материально-техническая база учреждения пополнилась 18 снегоходами, сноубайками, мотоциклами, квадроциклами и картами. 

В настоящее время проходит набор в секции, продолжается закупка необходимого спортивного инвентаря и техники. 

«Сивер» – это первый в области Центр, на базе которого функционируют секции по дисциплинам мотоциклетного спорта (снегоходы, мотоциклы и квадроциклы), автомобильного спорта (картинг) и водно-моторного спорта (аквабайк). 

С момента создания в 2005 году более 200 выпускников клуба стали принимают участие в соревнованиях районного, областного и федерального уровней.

Теги:
спортивная школа мотоциклы картинг
Фото: vologda-oblast.ru
 

Последние новости

120 тысяч вологодских квартир обошли представители участковых комиссий города
В Вологде подростка сбили не пешеходном переходе
Ландшафтный амфитеатр открыли в Вытегре в парке культуры и отдыха
Еще один череповецкий мотоциклист получил травмы в жестком ДТП
В Вологде оборудовали экопарковку у поликлиники №4 в микрорайоне ПЗ
Вологодское «Динамо» потерпело крупное поражение от раменского «Леон Сатурна»
На Вологодчине открылся первый Центр технических видов спорта
Три вологодских проекта победили во Всероссийском конкурсе
Температурный рекорд побит в понедельник в Вологде
Предсезонный тур ХК «Северсталь» начал с двух побед и одного поражения