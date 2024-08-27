На Вологодчине открылся первый Центр технических видов спорта

Спортивно-технический клуб Кириллова был преобразован в Центр технических видов спорта «Сивер» по поручению врио губернатора области Георгия Филимонова.

«Сегодня мы открываем Центр технических видов спорта с легендарным, сакральным названием «Сивер». Это один из наших первых таких проектов, которые мы планируем дальше мультиплицировать. Главное, чтобы в них занятия для детей до 18 лет были бесплатными. Это наша обязанность, чтобы спорт, в том числе массовый спорт, технический спорт, был бесплатным. И я очень надеюсь, что из стен этой спортшколы выйдут новые чемпионы», – сказал Георгий Филимонов.

Материально-техническая база учреждения пополнилась 18 снегоходами, сноубайками, мотоциклами, квадроциклами и картами.

В настоящее время проходит набор в секции, продолжается закупка необходимого спортивного инвентаря и техники.

«Сивер» – это первый в области Центр, на базе которого функционируют секции по дисциплинам мотоциклетного спорта (снегоходы, мотоциклы и квадроциклы), автомобильного спорта (картинг) и водно-моторного спорта (аквабайк).

С момента создания в 2005 году более 200 выпускников клуба стали принимают участие в соревнованиях районного, областного и федерального уровней.