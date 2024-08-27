Три вологодских проекта победили во Всероссийском конкурсе

[ Общество ]

Три вологодских проекта стали победителями Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды. Проекты будут реализованы в Ферапонтове, Грязовце и Белозерске.

По словам врио губернатора Вологодской области Георгия Филимонова, решение было принято на форуме «Развитие малых городов и исторических поселений». Награды были вручены министром строительства РФ Иреком Файзуллиным.

Согласно ферапонтовского проекта «Берег Дионисия» на берегу Ферапонтовского озера был создан парк с арт-объектом, павильонами, детской площадкой, беседкой и качелями.

В Грязовце будет восстановлена территория «Парка отдыха на Обнорского». Там будет восстановлен пруд, липовая аллея, историческая ограда, а также организованы спортивная зона, детская площадка и зоны отдыха.

Проект «Городские бульвары» в Белозерске предполагает обустройство пешеходных бульваров вело-маршрутами, площадками для проведения городских ярмарок, санитарными зонами, рестораном и столиками, а также архитектурной подсветкой фасадов.

На реализацию каждому проекту будет выделено по 64 млн рублей.  

«Конкурс является частью нацпроекта президента России «Жильё и городская среда». За время его существования на Вологодчине уже удалось реализовать 11 проектов, сейчас продолжаются работы по благоустройству общественного пространства в Великом Устюге», - рассказал врио губернатора на своей странице в соцсетях.

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