Предсезонный тур ХК «Северсталь» начал с двух побед и одного поражения

Две победы и одно поражение - такой итог первых трех матчей череповецкой «Северстали» на предсезонном хоккейном турнире «Кубок Н.Г. Пучкова», который в эти дни проходит в Санкт-Петербурге.

Начали череповчане поражением от казанского «Ак Барса» 0:3. В воскресение «желто-черные» встречались с китайским клубом «Куньлунь Ред Стар». Команды на равных провели первый период, который завершился со счётом 2:2. В дальнейшем матч проходил полностью под диктовку череповецкой команды и завершился со счётом 7:3.

В понедельник подопечные Андрея Козырева играли с ХК «Сочи» и одержали победу со счётом 7:4. Главным героем двух последних матчей у череповчан стал Даниил Давыдов, который забросил две шайбы «Куньлуню» и оформил хет-трик в ворота южан.

В заключительном для себя матче турнира «Северсталь» встретиться с петербургским СКА. Эта игра пройдёт завтра.