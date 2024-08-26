Георгию Филимонову предрекают победу на выборах уже в первом туре

Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов победит на губернаторских выборах уже в первом туре. Это следует из опроса вологжан, результаты которого были оглашены на заседании «ПолитКлуба35». Как рассказал ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Алексей Громский, за врио главы региона готовы проголосовать 65% вологжан.

«Ожидаемо больше всего голосов наберет Георгий Филимонов – 65%. Основываясь на анализе, второе место, вероятно займет представитель КПРФ Александр Морозов с 5%. Хотя здесь не так все однозначно. Могут быть и неожиданные «повороты». Так, например, анализ хода избирательной компании говорит о том, что есть все шансы побороться за второе место и у Игоря Катухина от Партии пенсионеров – которого, по прогнозным данным, готовы поддержать 3% избирателей. Антон Гримов от ЛДПР и Денис Хрипель от Справедливой России, сейчас набирают по 2% голосов. Следует учитывать, что почти четверть вологжан в своем волеизъявлении на выборах еще не определились», – рассказал Громский.

Всего специалисты опросили 4529 жителей Вологодской области, которые достигли избирательного возраста. Также выяснилось, что в предстоящих выборах готовы принять участие примерно 50% вологжан.