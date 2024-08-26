Андрей Накрошаев потребует делать подсветку на фасадах многоквартирных домов

Исполняющий обязанности мэра Вологды Андрей Накрошаев заявил, что теперь все многоквартирные дома, фасады которых выходят на дороги, парки и площади, должны выполняться с подсветкой.

«Это касается как многоквартирных домов, так и промышленных, и офисных зданий. Новые правила уже вступили в силу», - написал Накрошаев в соцсетях.

По его словам, общие принципы подсветки должны быть учтены при согласовании архитектурного облика. Также необходимо будет учитывать диапазон цветовой температуры, тип освещения и запрещаемые приемы освещения.