Андрей Накрошаев потребует делать подсветку на фасадах многоквартирных домов

[ Общество ]

Исполняющий обязанности мэра Вологды Андрей Накрошаев заявил, что теперь все многоквартирные дома, фасады которых выходят на дороги, парки и площади, должны выполняться с подсветкой.

«Это касается как многоквартирных домов, так и промышленных, и офисных зданий. Новые правила уже вступили в силу», - написал Накрошаев в соцсетях.

По его словам, общие принципы подсветки должны быть учтены при согласовании архитектурного облика. Также необходимо будет учитывать диапазон цветовой температуры, тип освещения и запрещаемые приемы освещения.  

«Занимаемся обустройством подсветки на действующих зданиях в центре города, строим линии освещения в рамках программы «Светлые улицы 2.0». Это вопрос безопасности и привлекательности нашей областной столицы», - также уточнил исполняющий обязанности мэра города.

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