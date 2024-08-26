Ремонт Панкратовского моста завершат на 2 месяца раньше срока

[ Общество ]

В Вологде продолжается капитальный ремонт Панкратовского моста, который, согласно контракту, должен быть сдан в декабре этого года. Как заявляет подрядчик, все работы будут завершены уже в октябре.  

«В настоящее время подрядчик завершает бетонирование. Низовые работы – укрепление конусов бетоном – выполнены на 90%, в верхней части идет шлифовка бетонного основания и гидроизоляция. Далее приступим к асфальтированию, установке опор освещения и ограждений. Пешеходная часть моста расширена, столбы вынесены за ее пределы. Теперь здесь будет комфортно ходить и ездить на велосипеде. Закончим ремонт уже в октябре этого года», – рассказал и.о. мэра Вологды Андрей Накрошаев.    

По словам инженера строительного надзора МКУ «Градостроительный центр Вологды» Евгения Вихарева, на сегодня остались только работы по укладке асфальта, гидроизоляции, установке освещения, ограждений, дорожных знаков, а также нанесению разметки и покраске конструкций. Также будут проведены дополнительные проверки освещенности моста и его соответствия техническим требованиям и нормам безопасности.

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