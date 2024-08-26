Трех заблудившихся грибников не могут найти в Вологодской области

Трех любителей тихой охоты, которые отправились в лес на минувшей неделе, не могут найти спасатели и волонтеры.

Всего, по информации регионального управления МЧС, на прошлой неделе было заявлено о 16 вологжанах, пропавших в лесах. 8 из них обнаружены живыми, еще четыре человека самостоятельно вышли из леса. Один человек обнаружен погибшим. Происшествие случилось у деревни Запольное Тотемского округа.

«19 августа 66-летний мужчина отправился на мотоцикле на рыбалку и не вернулся», - рассказала сотрудник пресс-службы управления МЧС Ксения Колотилова.

С 16 августа продолжаются поиски 69-летнего мужчины, который ушел в лес около деревни Александровская Бабаевского округа. В Череповецком районе продолжаются поиски двух человек. 97-летний пенсионер 18 августа заблудился у деревни Шеино, а около деревни Ульяново накануне ушла в лес 45-летняя женщина. Ее также пока не нашли.