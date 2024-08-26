Вологодские сварщики и токари зарабатывают на уровне IT-директоров

Согласно аналитике вакансий, размещенных летом в Вологодской области, наибольшее вознаграждение за работу работодатели предлагают методологам – порядка 450 тыс. рублей. Примечательно, что в топ профессий по уровню дохода вошли сварщики (172 тыс. рублей) и токари (166 тыс. рублей), которые по уровню дохода могут потягаться, например, с IT-директорами и CEO-руководителями, которым сейчас в Вологодской области готовы платить 200 и 175 тыс. рублей соответственно.

«Также в рейтинг тех, кто получает зарплату в несколько раз выше среднего дохода жителя северно-западного региона, попали бизнес-тренер (150 тыс. рублей), технический директор (150 тыс.) и геодезист (135 тыс.)», - сообщает пресс-служба hh.ru.

Также стал известен рейтинг профессий с самой маленькой зарплатой в Вологодской области. Как выяснилось, наименьший доход местные работодатели сейчас предлагают уборщикам (28 тыс. рублей), воспитателям (29 тыс.) и дворникам (30 тыс. рублей).