Вологодские сварщики и токари зарабатывают на уровне IT-директоров

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Согласно аналитике вакансий, размещенных летом в Вологодской области, наибольшее вознаграждение за работу работодатели предлагают методологам – порядка 450 тыс. рублей. Примечательно, что в топ профессий по уровню дохода вошли сварщики (172 тыс. рублей) и токари (166 тыс. рублей), которые по уровню дохода могут потягаться, например, с IT-директорами и CEO-руководителями, которым сейчас в Вологодской области готовы платить 200 и 175 тыс. рублей соответственно.

«Также в рейтинг тех, кто получает зарплату в несколько раз выше среднего дохода жителя северно-западного региона, попали бизнес-тренер (150 тыс. рублей), технический директор (150 тыс.) и геодезист (135 тыс.)», - сообщает пресс-служба hh.ru.

Также стал известен рейтинг профессий с самой маленькой зарплатой в Вологодской области. Как выяснилось, наименьший доход местные работодатели сейчас предлагают уборщикам (28 тыс. рублей), воспитателям (29 тыс.) и дворникам (30 тыс. рублей).

 «Присутствие педагогов и нянь в антирейтинге по зарплатам скорее всего связано с тем, что основной наниматель для них – госсектор, где сохраняется низкая адаптивность к реалиям рынка труда и индексация зарплат происходит раз в год, хотя проблема с наймом преподавательского состава в школы и детсады присутствует. В целом топ специализаций с самой низкой оплатой труда состоит из тех, которые не требуют профессионального образования, либо те, на кого сегодня нет повышенного спроса», – рассказала директор hh.ru СЗФО Юлия Сахарова.

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