Большой арсенал снарядов обнаружен под Вытегрой

Большой арсенал боеприпасов времен Великой Отечественной войны обнаружен на бывшем Оштинском оборонительном рубеже под Вытегрой. Снаряда нашли представители местного поискового отряда и сообщили об этом в региональное управление ФСБ.
По информации пресс-службы ведомства, поисковики нашли минометную мину калибра 50 мм, 7 противопехотных осколочных мин заграждения ПОМЗ-3, противотанковую гранату, 8 82 мм минометных мин, ручную осколочную гранату РГД-33, снаряд калибра 152 мм, а также 3 ручные противопехотные оборонительные гранаты Ф-1.
«В ходе осмотра специалистами часть предметов вооружения признана опасной к транспортировке в связи с высокой вероятностью детонации. Боеприпасы уничтожены с участием взрывотехников УФСБ путем подрыва на месте обнаружения. Общая масса взрывчатого вещества составила 12,575 кг в тротиловом эквиваленте», - уточнили в ведомстве.