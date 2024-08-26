Большой арсенал снарядов обнаружен под Вытегрой

Большой арсенал боеприпасов времен Великой Отечественной войны обнаружен на бывшем Оштинском оборонительном рубеже под Вытегрой. Снаряда нашли представители местного поискового отряда и сообщили об этом в региональное управление ФСБ.

По информации пресс-службы ведомства, поисковики нашли минометную мину калибра 50 мм, 7 противопехотных осколочных мин заграждения ПОМЗ-3, противотанковую гранату, 8 82 мм минометных мин, ручную осколочную гранату РГД-33, снаряд калибра 152 мм, а также 3 ручные противопехотные оборонительные гранаты Ф-1.