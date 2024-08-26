Фильм об уникальной семейной паре из Череповца сняла Тутта Ларсен

В новом проекте «Счастливы по-разному. В Россию с любовью» журналист Тутта Ларсен рассказала историю уникальной семейной пары: Ирины из вологодской деревни и Сипидаса Арайанте Виттил из Индии.

Ирина родом из вологодской деревни, Сипидас — из Индии, но свое семейное счастье герои нового фильма Тутты Ларсен нашли именно в Череповце, который, как они признаются, полюбили всем сердцем.

Ирина работала в центре социальной защиты, воспитывала двоих детей, а Сипидас приезжал в Россию, чтобы навестить брата. Познакомились герои случайно в одном из кафе Череповца, завели беседу, обменялись контактами. Со временем дружеская переписка переросла в любовную. На этом пути они повстречали немало испытаний: языковой барьер, отсутствие работы и собственной жилплощади, пандемия, которая парализовала авиасообщение между Россией и Индией. Но такие сложности только укрепили настоящую любовь. Ирина и Сипидас скрепили свои отношения браком, и у них родилась дочь.

В разговоре с Туттой Ларсен Сипидас признался, что в России ему легче дышится, и что здесь у него улучшилось здоровье. Ему нравится местная погода, в индийской жаре он чувствовал себя некомфортно. Сипидас открыл свой массажный салон в Череповце, обучает всех желающих йоге, консультирует по аюрведе – традиционной индийской медицине.

Ирина увлекается астрологией и нумерологией. Пара постоянно работает над своими отношениями, а также занимается саморазвитием. Ирина недавно начала изучать свойства камней, практикует стояние на гвоздях. Этим опытом героиня поделилась с Туттой Ларсен, которая встала на гвозди во время съемок фильма в первый раз. Сипидас осваивает игру на скрипке, учит русский язык и погружается в русские обычаи. Супруги не представляют свою жизнь вне России, а в Индию когда-нибудь отправятся все вместе в познавательную поездку, чтобы познакомить детей с культурой и родиной отца.

Идея создать проект «Счастливы по-разному. В Россию с любовью» пришла телеведущей во время работы над другим своим проектом с похожим названием «Счастливы по-разному», который реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Оба проекта включают в себя 10 историй о 10 необыкновенных семьях, каждая из которых счастлива по-разному.