Вологодчина стала лауреатом премии по благоустройству

[ Общество ]

Вологодская область стала лауреатом Национальной премии в сфере формирования комфортной городской среды. Об этом сообщил врио губернатора Георгий Филимонов в своем телеграмм-канале.

«Премию вручил Министр строительства и ЖКХ России И. Э. Файзуллин. Вологодчину отметили в номинации «Лучший регион по вовлечению бизнеса и городских сообществ в развитие городской среды» в рамках Всероссийского форума "Развитие малых городов и исторических поселений" в Калуге», – рассказал Георгий Филимонов.

Вологодская область вошла в число лучших управленческих команд субъектов России, занимающихся благоустройством и улучшением городской среды с непосредственный участием бизнеса.

Врио губернатора отметил, что в настоящее время реализуется много масштабных проектов в крупных городах и муниципалитетах, которые сделают жизнь в регионе гораздо комфортнее.

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премия благоустройство врио губернатора
Фото: группа ВКонтакте «Минстрой России»; телеграмм-канал Георгия Филимонова
 

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