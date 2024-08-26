Вологодчина стала лауреатом премии по благоустройству

Вологодская область стала лауреатом Национальной премии в сфере формирования комфортной городской среды. Об этом сообщил врио губернатора Георгий Филимонов в своем телеграмм-канале.

«Премию вручил Министр строительства и ЖКХ России И. Э. Файзуллин. Вологодчину отметили в номинации «Лучший регион по вовлечению бизнеса и городских сообществ в развитие городской среды» в рамках Всероссийского форума "Развитие малых городов и исторических поселений" в Калуге», – рассказал Георгий Филимонов.

Вологодская область вошла в число лучших управленческих команд субъектов России, занимающихся благоустройством и улучшением городской среды с непосредственный участием бизнеса.

Врио губернатора отметил, что в настоящее время реализуется много масштабных проектов в крупных городах и муниципалитетах, которые сделают жизнь в регионе гораздо комфортнее.