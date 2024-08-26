Фестиваль фермерской еды пройдет в выходные в Вологде

31 августа и 1 сентября в Вологде на территории Кремлевской площади с 10.00 до 20.00 часов состоится фестиваль фермерской еды «СВОЁ». Фестиваль организован при поддержке Россельхозбанка и правительства Вологодской области.

На фестивале «СВОЁ» в Вологде вологодские фермеры и фермеры из других регионов России представят жителям и гостям нашего города молочную и сырную продукцию, мёд, мясо и птицу, овощи и фрукты, рыбу и морепродукты, хлеб, бакалею, грибы и ягоды, чай и травы.

Участие в фестивале для фермеров, микропредприятий и сельхозпроизводителей бесплатно. Каждый участник будет обеспечен торговым местом с электричеством и светом, материалами для оформления витрины в единой стилистике фестиваля.

Гости фестиваля смогут не только продегустировать и приобрести продукцию фермеров, но и поучаствовать в культурной программе, в разнообразных мастер-классах, сфотографироваться в специально оборудованной фотозоне. Продукция фермеров-участников фестиваля впоследствии будет доступна для заказа через маркетплейс «Своё Родное».

Справочно:

С 2017 по 2023 годы фестиваль прошёл в 17 крупных городах России, таких как: подмосковное Архангельское, Тула, Ижевск, Великий Новгород, Москва, Барнаул, Гатчина, Чебоксары, Орел, Курск, Улан-Удэ, Кемерово, Барнаул, Пермь и др. В нем приняли участие более 1500 фермерских хозяйств. За все время фестиваль посетили свыше 1,2 млн человек. Фестиваль направлен на поддержку фермерских хозяйств и региональных брендов, развитие малого и среднего бизнеса в аграрном секторе, а также развитие внутреннего туризма.