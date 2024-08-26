В Вологде автомобиль загорелся после ДТП

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Авария произошла вчера, 25 августа, около девяти часов вечера у дома №18 на улице Ярославской в областном центре. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД УМВД России по Вологодской области.

По предварительной информации, 53-летний водитель автомобиля «Рено», двигаясь по Пошехонскому шоссе, въехал в стоящий «Лексус», за рулем которого находился мужчина 1993 года рождения. После столкновения «Рено» загорелся.

В результате ДТП, пострадали водитель «Рено» (от госпитализации отказался) и его пассажир – женщина 1978 года рождения. Сообщается, что водитель отказался от медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

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Фото: пресс-служба ГИБДД УМВД России по Вологодской области
 

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