В Вологде автомобиль загорелся после ДТП

Авария произошла вчера, 25 августа, около девяти часов вечера у дома №18 на улице Ярославской в областном центре. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД УМВД России по Вологодской области.

По предварительной информации, 53-летний водитель автомобиля «Рено», двигаясь по Пошехонскому шоссе, въехал в стоящий «Лексус», за рулем которого находился мужчина 1993 года рождения. После столкновения «Рено» загорелся.

В результате ДТП, пострадали водитель «Рено» (от госпитализации отказался) и его пассажир – женщина 1978 года рождения. Сообщается, что водитель отказался от медицинского освидетельствования на состояние опьянения.