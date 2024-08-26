Последняя неделя августа порадует теплой и солнечной погодой

[ Общество ]

По сообщению вологодских синоптиков, последняя неделя августа порадует теплой и солнечной погодой. Сегодня на большей территории области обойдется без осадков, дневная температура составит до +17 градусов.

Во вторник вероятны кратковременные дожди, однако столбики термометров также поднимутся до отметки в +27 градусов.    

«В ночь на среду зона осадков сохранится на юге центральных районов и округов и на востоке области. Днем ожидается усиление скандинавского антициклона, рост атмосферного давления обеспечит сухую и солнечную погоду, днем от +20 до +25 градусов», - рассказали в вологодском Гидрометцентре.

В четверг и в пятницу также погоду будет определять антициклон, благодаря чему дождей не прогнозируется.

В целом на протяжении всей рабочей недели температурный фон будет превышать норму на 4 градуса.

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