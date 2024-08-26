Череповецкий спортсмен стал чемпионом России по карате

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Череповецкий спортсмен Макар Головин стал чемпионом России по каратэ. Соревнования прошли в Москве с 23 по 25 августа, и собрали лучших бойцов со всех регионов России.

Макар Головин провел на турнире 5 поединков, во всех одержал победу, в том числе в финале, в котором череповчанин бился с представителем Челябинской области.

Весь поединок оба спортсмена держались на равных, и буквально на последней секунде Макар забрал свой «золотой» балл, который и принёс победу со счётом 2:1. Макар стал победителем главного турнира 2024 года.

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