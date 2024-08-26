Череповчанка украла на работе мобильные телефоны на сумму более 250 тысяч рублей

Череповецкий городской суд вынес приговор 22-летней череповчанке. Девушка признана виновной в присвоении чужого имущества, вверенного ей, совершенном в крупном размере. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

В октябре 2021 года девушка устроилась на работу продавцом-консультантом в салон сотовой связи «Теле2», расположенный в ТЦ «Вега» на ул. Наседкина в Череповце. С конца января по начало апреля 2022 года череповчанка, имея доступ к товарно-материальным ценностям, похитила из салона сотовой связи мобильные телефоны на общую сумму 254 765,86 рублей, совершив 18 эпизодов хищения.

«Продавец доставала мобильные телефоны из упаковок, а затем, с целью сокрытия факта хищения имущества и своевременного обнаружения недостачи, убирала упаковки от телефонов в сейф. Похищенные телефоны впоследствии сдавала в магазины скупки, а вырученными деньгами распорядилась по своему усмотрению», – сообщают в пресс-службе.

Суд признал череповчанку виновной и по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний (с учетом вынесенного в отношении нее приговора в декабре 2022 года за покушение на сбыт наркотических средств) окончательно назначил наказание в виде 5 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.