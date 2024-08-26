Мотоциклист пострадал в массовом ДТП в Череповце

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Авария произошла вчера, 25 августа, около 18:10 на Октябрьском мосту в городе металлургов вблизи дома №2 на улице Раахе. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Вологодской области.

По предварительной информации, 26-летний водитель мотоцикла «Suzuki» столкнулся с автомобилем «Hyundai Creta», за рулем которого находился 51-летний мужчина. От удара мотоциклиста откинуло на автомобиль «Kia Rio» под управлением женщины 1967 года рождения, а после – на «Volkswagen Touareg», за рулем которого был 36-летний мужчина.

В результате ДТП мотоциклист получил различные травмы, его доставили в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

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Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодской области
 

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