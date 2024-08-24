Андрей Накрошаев заявил об исправлении проекта площади Революции

Исполняющий обязанности мэра Вологды Андрей Накрошаев заявил о том, что в окончательный проект реконструкции площади Революции Вологды будут внесены исправления.

«Эксперты согласились с основными принципиальными решениями, такими как создание единой плоскости площади, сохранение основных градостроительных осей, акцент на уникальность территории и местный колорит», - пояснил Андрей Накрошаев.

По его словам, проектировщики ознакомились со всеми протоколами общественных обсуждений, а также предыдущими проектами. Помимо этого, они проработали данные Госархива и областной научной библиотеки.

«По итогам обсуждения в проект будут внесены исправления: открыт обзор на памятник В. И. Ленину, изменено расположение зон отдыха с арт-объектами, переосмыслена зона рядом с памятником героям Гражданской войны», - уточнил ио мэра Вологды.

Доработанный проект представят вологжанам для обсуждения.