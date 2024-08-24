ФК «Череповец» продлил беспроигрышную серию в «Золотом кольце» до 10 матчей

[ Спорт ]

Футбольный клуб «Череповец - СШОР Витязь» на выезде обыграл молодежку кировского «Динамо» в первенстве МФФ «Золотое кольцо».

Все три мяча были забиты в первом тайме. При этом хозяева открыли счёт, на что «желто-черные» ответили голами Ярослава Шкамарды и Антона Балашова, забившего 10-й мяч в 10-ти матчах чемпионата. Итог встречи - 2:1 в пользу «Череповца».

Команда Алексея Ефименко продлила беспроигрышную серию в «Золотом кольце» до 10 матчей, 9 побед и 1 ничья, опережая ближайшего преследователя на 5 очков.

В следующем туре межрегиональной федерации футбола череповчане 31 августа сыграют с ФК «Родник».

Сегодня команда из Ивановской области встретится с вологодским «Олимпом». Начало игры на футбольном поле стадиона «Витязь» в 19:00.

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