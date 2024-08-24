Сергей Жестянников обозначил одно из приоритетных направлений стратегии развития

Председатель Законодательного собрания Вологодской области Сергей Жестянников принял участие в подведении итогов областного форума «Женщины Вологодчины – за развитие и счастливую семью». Он проходил в Вологде на протяжении пяти дней.

Для участников была подготовлена насыщенная деловая программа: несколько тематических площадок, круглые столы, обучающие семинары. В ходе этой работы представительницы всех районов и округов обменивались опытом, изучали лучшие практики. Активное участие в проведении форума приняли депутаты Законодательного собрания.

«Поддержка материнства и детства – одно из приоритетных направлений стратегии развития. Стратегии, которая ждет и ваших инициатив, выработанных на полях форума. Мы их обязательно изучим. Работаем исключительно для людей, для наших вологжан», - заявил Сергей Жестянников.

Сегодня в областном парламенте ведется разработка сразу нескольких важных социальных инициатив. Готовится программа региональной ипотеки для поддержки молодых семей, инвалидов, студентов. В сотрудничестве с застройщиками планируется расширить фонд жилья для сдачи в социальный найм маломобильным гражданам.

«Правительство области сосредоточено на поддержке граждан. Особенно многодетных семей, женщин, детей. Наша задача – поднять рождаемость, увеличить продолжительность жизни. Мы прекрасно осознаем, что семья – это фундамент, основа нашей жизни», -пояснил заместитель губернатора Александр Ершов.

Председатель Союза женщин России Екатерина Лахова заявила, что гражданско-патриотическая деятельность сегодня стала одним из основных направлений движения. Она отметила, что эта тема требует грамотного и продуманного подхода. События последних двух лет вскрыли множество проблем общества. Именно поэтому нужно сделать еще больший упор на воспитание внутри семьи и формирование патриотических ценностей с юных лет.