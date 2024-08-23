Вологжанин погиб в собственном кессоне, закопанном в гараже на улице Пугачева областного центра. Его сосед доставлен в реанимацию.

Как рассказали вологодские спасатели, мужчина полез в кессон, чтобы промазать его изнутри битумом. Перед этим предупредил жену, куда направляется.

«Она начала переживать. Звонила - трубку не берет. Подождала немного и пошла на поиски мужа. Звала его, звала. Не появлялся. Тогда она за ним полезла. Обнаружив мужа, начала звонить всем службам и привлекла внимание соседа. Он полез помогать ей, пока мы не приехали», - говорится в сообщении telegram-канала «Спасатели на связи».

В результате владелец гаража скончался в кессоне, его сосед доставлен в реанимацию.