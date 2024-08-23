Вологжанин погиб в собственном кессоне

[ Происшествия ]

Вологжанин погиб в собственном кессоне, закопанном в гараже на улице Пугачева областного центра. Его сосед доставлен в реанимацию.

Как рассказали вологодские спасатели, мужчина полез в кессон, чтобы промазать его изнутри битумом. Перед этим предупредил жену, куда направляется.     

«Она начала переживать. Звонила - трубку не берет. Подождала немного и пошла на поиски мужа. Звала его, звала. Не появлялся. Тогда она за ним полезла. Обнаружив мужа, начала звонить всем службам и привлекла внимание соседа. Он полез помогать ей, пока мы не приехали», - говорится в сообщении telegram-канала «Спасатели на связи».

В результате владелец гаража скончался в кессоне, его сосед доставлен в реанимацию.

Теги:
кессон гибель
 

Последние новости

Вологжанин погиб в собственном кессоне
В Вологде открылась новая подстанция скорой помощи
Четверо череповецких мигрантов будут выдворены за пределы РФ
Памятник Петру I откроют в Вологодской области
Представители участковых комиссий обойдут 250 тысяч вологжан
В Тарногском районе женщина пострадала в результате опрокидывания автомобиля
Сергей Жестянников заявил, что столичные врачи будут периодически принимать вологжан
15-летнего насильника посадили под домашний арест в Белозерске
В Череповце определили архитектурный облик для будущего Дворца боевых искусств
Глава Минздрава открыл в Вологде новую поликлинику