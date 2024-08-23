В Вологде открылась новая подстанция скорой помощи

[ Общество ]

В Вологде начала работать новая подстанция скорой помощи. Сегодня ее готовность оценил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Как рассказал врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов, ранее подстанция была закрыта из-за аварийного состояния здания.

«Подстанция №1 была закрыта в 2012 году из-за аварийного состояния здания. В последние годы вопрос её восстановления стал особо актуален из-за застройки западного и южного микрорайонов города. Открытие новой подстанции позволит сократить время доезда бригад в час пик, а также повысить удобство размещения медперсонала», - пояснил врио губернатора.

Подстанция будет обслуживать микрорайоны ГПЗ, Южный, Тепличный, Бывалово, Можайский, Завокзальный и 6-й микрорайон, в которых в общей сложности проживает около 100 тысяч человек.

В здании новой подстанции есть свой интерактивный учебный класс, комнаты отдыха персонала, помещения для хранения медицинских укладок, лекарств, комнаты для приема пищи и душевые.

«Близость подстанции от Регионального сосудистого центра, Травмоцентра, а также отделений Вологодской областной клинической больницы позволит бригадам быстро пополнять запасы медикаментами и перевязочным материалом», - сообщает пресс-служба врио губернатора.

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