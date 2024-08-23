Четверо череповецких мигрантов будут выдворены за пределы РФ

В Череповце местная полиция провела рейд по незаконной миграции «Иностранный водитель».

В результате рейда было составлено 19 протоколов по статье за нарушение лицом без гражданства правил въезда в РФ, еще 11 материалов за незаконное привлечение мигрантов к трудовой деятельности. По линии Госавтоинспекции составлен 31 протокол об административном правонарушении.

«В Череповецком городском суде рассмотрено 5 материалов, по 4 из них принято решение об административном выдворении за пределы Российской Федерации в форме принудительного перемещения через государственную границу», - пояснили в УМВД Череповца.

Также в отношении 3 мигрантов вынесено решение о сокращении срока пребывания в Российской Федерации.