Памятник Петру I откроют в Вологодской области

[ Общество ]

В Великом Устюге в предстоящие выходные будет открыт памятник Петру I. Как пояснили в правительстве региона, идея открытия памятника принадлежит известному в округе меценату, генеральному директору холдинговой компании «Пчелка» Василию Перевалову.  

«Работа творческой команды над созданием скульптуры велась больше года. Автор скульптуры - Владислав Маначинский, известный яркими работами по всему миру. Среди них - памятник адмиралу Фёдору Ушакову на площади Труда в Санкт-Петербурге», - рассказали в правительстве региона.

Известно, что Петр I дважды гостил в Великом Устюге – в 1693 и 1694 годах - во время поездки из Москвы в Архангельск. Из-за нехватки корабельного леса император решил высаживать лес в Великоустюгском округе, куда были завезены семена деревьев из Голландии. Так в 60 км от Великого Устюга появилась Орловская роща, где и сейчас растут корабельные сосны. Великий Устюг, поставляя лес Орловской рощи как мачты военных кораблей, имел огромное значение в строительстве флота.

Открытие памятника состоится в субботу на Набережной города.

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