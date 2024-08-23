Представители участковых комиссий обойдут 250 тысяч вологжан

[ Общество ]

С 12 августа стартовало информирование избирателей о формах голосования на предстоящих выборах и кандидатах. Задача обходчиков - грамотно рассказать жителям о том, за кого и как они могут проголосовать, помочь узнать свой избирательный участок или объяснить, как можно в электронном виде отдать голос. Почти 250 тысяч человек предстоит обойти до 30 августа.

Мария Трофимова, член УИК 336 рассказала, как обходчики выполняют свою работу, с какими трудностями сталкиваются.

«Летнее время сыграло свою роль. В некоторые дома приходится заходить по два раза, чтобы все избиратели были осведомлены о предстоящих выборах. Почти все спокойно открывают двери квартир, настроение у людей хорошее, резко негативных реакций нам не встретилось. Те, кто открыл двери, с интересом слушают информацию. Те, кто заняты, просят зайти в другое время. Всё проходит без агрессии. Мы уточняем, когда можем снова зайти в ту или иную квартиру».

В Вологде в дни осенних выборов будет работать 141 избирательный участок. Узнать своё место голосования можно с помощью сервиса «Узнай, где ты голосуешь». Для вологжан предусмотрены 13 закрытых участков в больницах и СИЗО. Также вологжане могут проголосовать на дому при наличии уважительной причины.

Теги:
выборы избирком
 

Последние новости

Памятник Петру I откроют в Вологодской области
Представители участковых комиссий обойдут 250 тысяч вологжан
В Тарногском районе женщина пострадала в результате опрокидывания автомобиля
Сергей Жестянников заявил, что столичные врачи будут периодически принимать вологжан
15-летнего насильника посадили под домашний арест в Белозерске
В Череповце определили архитектурный облик для будущего Дворца боевых искусств
Глава Минздрава открыл в Вологде новую поликлинику
Голкипер вологодского «Динамо» попал в больницу после вчерашнего матча
Дело по гибели ребенка в ДТП под Соколом изъято из отдела полиции
Условные террористы пытались взорвать предприятие в Череповце