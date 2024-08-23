Представители участковых комиссий обойдут 250 тысяч вологжан

С 12 августа стартовало информирование избирателей о формах голосования на предстоящих выборах и кандидатах. Задача обходчиков - грамотно рассказать жителям о том, за кого и как они могут проголосовать, помочь узнать свой избирательный участок или объяснить, как можно в электронном виде отдать голос. Почти 250 тысяч человек предстоит обойти до 30 августа.

Мария Трофимова, член УИК 336 рассказала, как обходчики выполняют свою работу, с какими трудностями сталкиваются.

«Летнее время сыграло свою роль. В некоторые дома приходится заходить по два раза, чтобы все избиратели были осведомлены о предстоящих выборах. Почти все спокойно открывают двери квартир, настроение у людей хорошее, резко негативных реакций нам не встретилось. Те, кто открыл двери, с интересом слушают информацию. Те, кто заняты, просят зайти в другое время. Всё проходит без агрессии. Мы уточняем, когда можем снова зайти в ту или иную квартиру».

В Вологде в дни осенних выборов будет работать 141 избирательный участок. Узнать своё место голосования можно с помощью сервиса «Узнай, где ты голосуешь». Для вологжан предусмотрены 13 закрытых участков в больницах и СИЗО. Также вологжане могут проголосовать на дому при наличии уважительной причины.