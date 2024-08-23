В Тарногском районе женщина пострадала в результате опрокидывания автомобиля

Авария произошла вчера, 22 августа, около девяти часов утра на 1-м километре автодороги Филимоновская – Синяковская территории Тарногского района. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Вологодской области.

По предварительной информации 55-летняя женщина, находясь за рулем автомобиля «Лада», не выбрала безопасную скорость движения и допустила движение по обочине. В следствие этого, автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП пострадала водитель. Ее с различными травмами на попутном транспорте доставили Тарногскую центральную районную больницу.