В Тарногском районе женщина пострадала в результате опрокидывания автомобиля

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Авария произошла вчера, 22 августа, около девяти часов утра на 1-м километре автодороги Филимоновская – Синяковская территории Тарногского района. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Вологодской области.

По предварительной информации 55-летняя женщина, находясь за рулем автомобиля «Лада», не выбрала безопасную скорость движения и допустила движение по обочине. В следствие этого, автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП пострадала водитель. Ее с различными травмами на попутном транспорте доставили Тарногскую центральную районную больницу.

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Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодской области
 

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