Сергей Жестянников заявил, что столичные врачи будут периодически принимать вологжан

В Вологде сегодня работают врачи клиники высоких медицинских технологий имени Пирогова СПбГУ. Это несколько специалистов высочайшего уровня - кардиолог, аритмолог, травматолог-ортопед, нейрохирург, уролог и отоларинголог.

«Мы не первый раз приезжаем в Вологду. Достаточно отлажено взаимодействие на всех уровнях, в том числе и с департаментом здравоохранения. Программа эта очень необходима пациентам, потому что делает доступней и ближе высокотехнологичную медицинскую помощь. Самое главное, чтобы пациент уже был осмотрен местными специалистами, и был поставлен диагноз, который был бы совершенно понятен нам, и позволил определиться с тактикой лечения», - рассказал заведующий отделением кардиохирургии клиники высоких медицинских технологий имени Н.И. Пирогова СПбГУ Максим Каменских.

В рамках программы «шаг к здоровью» более 22 тысяч вологжан уже получили консультации. Некоторые из них были направлены на прием к столичным экспертам, которые в течение нескольких дней работали на четырех площадках в Череповце, Тотьме, Великом Устюге и Вологде.

«Мы развиваем нашу медицину по всем направлениям. Что касается высокотехнологичной помощи, то договорились, что два раза в год разные специалисты по запросам наших медицинских учреждений будут приезжать в Вологодскую область и принимать пациентов - помогать в постановке диагнозов и маршрутизировать в свои клиники. Эту работу мы переводим в систему», - заявил Сергей Жестянников.

По итогам этой командировки столичные специалисты планирую принять порядка полутора тысяч пациентов, из них более 50% продолжат лечение в Санкт-Петербурге по квотам и в рамках программы ОМС.