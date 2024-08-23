15-летнего насильника посадили под домашний арест в Белозерске

Белозерский районный суд избрал меру пресечения в отношении местного жителя. 15-летнего подростка посадили под домашний арест по 4 октября 2024 года. Парень подозревается в изнасиловании. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

По версии следствия, ночью 4 августа этого года молодой человек на дачном участке совершил насилие над 15-летней девочкой с применением физической силы. По данному факту в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. 5 августа 2024 года молодой человек задержан, от дачи показаний отказался.

«Суд учел мнение прокурора, а также данные, характеризующие личность подозреваемого, представленные защитником документы о проживании его в г. Белозерске, наличии согласия родственников на его проживание, пришел к выводу об избрании более мягкой меры пресечения в виде домашнего ареста», - сообщают в пресс-службе.

Подростку запретили общаться с потерпевшей, ее законным предстателем, свидетелями вне рамок производства по уголовному делу, а также использовать средства связи, включая информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».

На постановление суда законным представителем потерпевшей подана апелляционная жалоба, которая ходатайствовала об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Апелляционным постановлением Вологодского областного суда от 21 августа 2024 года апелляционная жалоба представителя потерпевшей оставлена без удовлетворения.