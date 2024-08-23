В Череповце определили архитектурный облик для будущего Дворца боевых искусств

Вчера завершился конкурс. Об этом сообщил мэр города металлургов Вадим Германов на своей странице ВКонтакте. Здание Дворца боевых искусств планируют построить в Зашекснинском районе.

«Больше всего голосов членов жюри набрал совместный проект компаний «Стройпроект» и «Стройпроект Архитектс» из Москвы. Архитекторы предложили здание из трех основных и трех вспомогательных блоков помещений. Отделка фасадов – витражные системы и декоративные алюминиевые решетки в виде «китайских узоров»», – рассказал мэр Череповца.

Здание будущего Дворца чемпионов расположится на улице Ленинградской недалеко от Южного шоссе. Его строительство станет еще одним шагом к развитию спорта в Череповце.

Вадим Германов отметил, в планах также строительство четвертой ледовой площадки (ее проектирование уже идет) и реконструкция стадиона «Металлург».