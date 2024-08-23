Глава Минздрава открыл в Вологде новую поликлинику

[ Общество ]

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко открыл сегодня в Вологду новый корпус поликлиники №3 на улице Ярославской. Как рассказал в соцсетях врио губернатора региона Георгий Филимонов, новая поликлиника построена вместо небольшого филиала, который ранее работал напротив ТЦ «Макси» на Ярославской.

«Поликлиника сможет обслуживать более 30 тыс. жителей микрорайона Бывалово. В здании разместились 16 терапевтических участков, специализированные отделения, дневной стационар и кабинет неотложной помощи», - уточнил Георгий Филимонов.  

Также в поликлинике будет организован прием хирурга, невролога, кардиолога, травматолога-ортопеда, эндокринолога, офтальмолога и отоларинголога.

В пристройке к поликлинике начнет работать отделение лучевой диагностики, где можно будет пройти исследования: КТ, рентген, маммография, ультразвуковая диагностика, флюорография.

К слову, сегодня новая поликлиника получила необходимую для работы лицензию. Принимать пациентов новое учреждение здравоохранения сможет уже с 26 августа.

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