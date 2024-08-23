Дело по гибели ребенка в ДТП под Соколом изъято из отдела полиции

[ Общество ]

Уголовное дело о гибели в ДТП 13-летнего подростка под Соколом изъято из райотдела полиции и передано в управление следственного комитета. Передача уголовного дела через прокуратуру была инициирована руководителем регионального управления следкома Геннадием Яшиным.

Как ранее сообщал NewsVo, происшествие случилось днем 20 августа около населенного пункта Барское.

Автомобиль, в котором ехал ребенок, остановился напротив заправки. Мальчик побежал через дорогу и был сбил кроссовером Nissan X-Trail. Ребенок погиб на месте аварии.

«В настоящее время работа следователей по установлению всех обстоятельств происшествия продолжается. Допрашиваются свидетели, производится осмотр видеозаписей камер наружного видеонаблюдения, назначен ряд судебных экспертиз», - говорится в сообщении регионального следкома.

ДТП

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