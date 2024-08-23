Условные террористы пытались взорвать предприятие в Череповце

Тактико-специальное учение провело накануне в Череповецком районе региональное управление ФСБ. По замыслу учения, условные террористы пытались взорвать промышленное здание в черте города, а также совершить диверсионно-террористический акт на территории Череповецкого района.

В учении принимали участие сотрудники ФСБ, МВД, МЧС, ФСИН, Росгвардии, ЦССИ ФСО, СК, а также представители ЛО МВД на транспорте и оперативной группы в Череповецком муниципальном районе, - пояснили в региональном управлении ФСБ.