Четыре автомобиля столкнулись накануне в Вологде

Авария произошла у дома №73к1 на улице Чернышевского в областном центре около семи часов вечера. Об этом сообщает пресс-служба городского отдела Госавтоинспекции.

44-летний водитель автомобиля «Шкода», двигаясь по улице Чернышевского в сторону улицы Карла Маркса, не выдержал безопасную дистанцию и въехал в автомобиль «Шевроле». После этого «Шевроле» столкнулось с «Ладой», а «Лада» - с «Тойотой».

В результате ДТП с травмами на амбулаторное лечение направлены: 39-летний водитель «Шевроле», а также его 59-летняя пассажирка; пассажиры «Лады» - 11-летние девочки.