В Вологде капитально отремонтируют Горбатый мост

В областной столице отремонтируют путепровод через железнодорожные пути в створе улицы Галкинской и Пошехонского шоссе. В настоящий момент заключен контракт на выполнение проектно-изыскательских работ с ООО «Мостстройпроект». На эти цели выделено 9 миллионов рублей из городского бюджета.

Пошехонский путепровод является улицей магистрального значения. Здесь всегда оживленный трафик. На мосту четыре полосы для движения. Длина сооружения составляет 78,25 м, ширина – 21,2 м. С двух сторон моста организованы пешеходные тротуары шириной 2,4 м. Также смонтировано освещение с каждой стороны, присутствует перильное металлическое ограждение.

Путепровод построили в 1983 году, и с тех пор его капитально не ремонтировали. Работы по обновлению моста запланированы на 2025-2026 годы. Планируется провести ремонт балок и опор пролетного строения, заменить покрытия проезжей части и тротуаров, смонтировать новое барьерное и перильное ограждения, провести освещение. Более точный перечень работ будет определен по результатам предпроектного обследования. В середине следующего года подрядчик представит готовый проект.

В настоящее время в городе ремонтируют мост через реку Вологду в п. Кувшиново, мост через реку Шограш на ул. Можайского и путепровод на ул. Панкратова. Работы проходят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», которые завершат в этом году.

Запланировано начало работ по капитальному ремонту мостовых переходов через реку Содему на улице Козленской и через реку Шограш в Осановском проезде. Окончание работ по этим мостовым сооружениям – в 2025 году.