Житель Липина Бора отправится в колонию за гибель земляка

Вашкинский районный суд признал виновным 43-летнего жителя Липина Бора, который почти три года назад сбил на автомобиле земляка. Происшествие случилось на дороге, ведущей от федеральной трассы к райцентру.

Как было установлено в суде, мужчина на ехал на служебном автомобиле ВАЗ-2114 в вечернее время. Потерпевший ехал на велосипеде с катафотами в попутном направлении.

Около деревни Конечная водитель авто наехал на велосипедиста. Потерпевший получил серьезные травмы и через несколько дней скончался в больнице. На месте происшествия было установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Правда, и на следствии, и в суде обвиняемый заявил, что был трезв, а выпил, будучи в состоянии стресса, уже после ДТП.

Суд в результате признал мужчину виновным и отправил в колонию-поселение на 5 лет. Также в пользу сестер погибшего с него взыскана компенсация морального вреда - по 400 000 руб. каждой.