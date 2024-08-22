Вологодское «Динамо» завершило выступление в Кубке России

Во втором раунде Пути регионов жребий, как и год назад, свел вологодское «Динамо» и ивановский «Текстильщик». Основное события первого тайма случились уже перед самым перерывом. Вологжане открыли счёт после розыгрыша углового. Даниил Криворучко поразил ворота Семёна Боброва, который этим летом перешёл из вологодского клуба в ивановскую команду.

Гости отыгрались уже в компенсированное время, также реализовав угловой. Между этими забитыми мячами случилось ещё одно событие, которое повлияло на дальнейший ход матча. «Динамовец» Руслан Баширов получил красную карточку за опасную игру. Шипами прямой ноги он врезался в ногу соперника и оставил свою команду в меньшинстве.

Вдесятером «Динамо» играло весь второй тайм, сначало успешно сдерживая атаки соперника. В концовке матча вологжане пропустили два мяча, окончив встречу со счетом 1:3. Этой игрой вологжане завершили свое выступление в Кубке.

Однако чемпионат Второй лиги продолжается. В 20-м туре дивизиона «Б» «Динамо Вологда» сыграет с раменским «Сатурном». Этот матч пройдёт 26 августа.