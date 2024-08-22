В вологодских школах создадут классы для одаренных детей

Семь классов для одаренных детей будут созданы в вологодских и череповецких школах и лицеях. Там будут преподавать по образовательной программе «Сириус» по соглашению с образовательным фондом «Талант и успех».

«С 1 сентября 2025 года мы создаем в семи ведущих школах области классы по модели «Сириус» в Вологде и Череповце. 175 одаренных детей в профильных классах будут вовлечены в углубленное изучение предметов по программам образовательного центра «Сириус» и в адресную профориентационную работу с ведущими предприятиями региона», - рассказал врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов.

Как уточнили в правительстве региона, классы будут созданы в вологодском лицее №32, а также школах №8 и №1. В Череповце обучать по программе «Сириус» будут в лицее «АМТЭК», школах №9, №10 и №14.

«При этом 30 педагогов пройдут обучение в образовательном центре «Сириус» для преподавания предметов в углубленном формате», - также уточнили в пресс-службе врио губернатора.

В настоящее время Вологодская область занимает 3 место в СЗФО по количеству школьников, включенных в Государственный информационный ресурс об одаренных детях.