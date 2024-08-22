Очень опасный сорняк обнаружен в Устюжне

В Устюжне специалистами межрегионального управления Россельхознадзора обнаружен опасный сорняк повилика. Сотрудники межрегионального управления Россельхознадзора установили в райцентре карантинную фитосанитарную зону общей площадью в 12,89 га.

«Границы земельного участка, на котором установлена карантинная зона, расположены в прибрежной зоне реки Молога, вдоль Набережной Декабристов. Общая площадь участка составляет 12,89 га, из которых сам очаг повилики занимает 2,26 га, а буферная зона, прилегающая к очагу – 10,63 га», - рассказали в региональном управлении Россельхознадзора.

В настоящее время утверждена программа по ликвидации повилики на территории райцентра.

Повилика относится к однолетним травянистым вьющимся растениям из группы облигатных паразитов. Она не имеет корней и листьев, а ее длинный, похожий на шнурок, желтый или красноватый стебель с помощью присосок прикрепляется к растению и паразитирует на нем.

Повилика – очень опасный и трудноискоренимый сорняк. Нарушая обмен веществ у растений, она сильно ослабляет их, задерживает рост и развитие, нередко вызывает гибель. Повилика наносит вред даже деревьям и кустарникам. Растение также вызывает серьезное отравление у животных, поскольку содержит ядовитые алкалоиды, - уточнили в Россельхознадзоре.