Сим-карты МегаФона появились в «Магнит Маркете»

Сим-карты МегаФона появились в электронной витрине «Магнит Маркета» на этой неделе. Особенностью работы «Магнит Маркета» является скорость доставки. Забрать сим-карту можно уже на следующий день после заказа, причём, не только в пунктах выдачи, но и в магазинах розничной сети «Магнит», совмещая это с покупкой других товаров.

На сегодняшний день сеть пунктов выдачи заказов маркетплейса насчитывает более 1800 точек, расположенных в 200 городах страны. «Магнит Маркет» входит в Группу компаний «Магнит». По состоянию на конец прошлого года розничная сеть «Магнита» насчитывала 29 200 магазинов. Компания управляет собственной логистической системой, которая включает в себя 45 распределительных центров и собственный автопарк из 5700 автомобилей. Выручка Группы за прошлый год составила 2,5 трлн рублей.

МегаФон последовательно осваивает сегмент маркетплейсов. С 2020 года компания начала поставлять свои сим-карты клиентам на Wildberries, с мая 2022 года началось сотрудничество с Ozon, а с марта текущего года с – «Яндекс Маркет».

«Онлайн-продажи сейчас активно развиваются, и мы наращиваем своё присутствие в этом сегменте. Нам важно быть на электронных полках не только специализированных, но и мультиформатных ритейлеров, так как именно такие площадки сейчас растут наиболее интенсивно: значительная часть потребителей делает выбор в пользу ассортимента, предпочитая одно место для покупки всех категорий товаров», - рассказал директор по продажам МегаФона Давид Борзилов.

Вся сумма, потраченная абонентом на приобретение сим-карты МегаФона, автоматически поступает на его счёт в момент активации. Клиенты МегаФона могут выбрать удобный для них тарифный план на сайте Мегафона. Там же можно активировать сим-карту.

Также в «Магнит Маркете», помимо зелёных сим-карт, можно будет приобрести сим-карты Yota и сформировать собственный тариф, исходя из потребностей в голосовой связи, интернете и даже наиболее часто используемых приложениях, воспользовавшись сайтом оператора.

Активация сим-карт происходит на сайтах МегаФона и Yota, а подписание абонентского договора осуществляется через приложение «Госключ». Любая форма регистрации предусматривает предоставление абонентом его подтверждённых паспортных данных, которые проходят проверку в системе межведомственного электронного взаимодействия. Без прохождения процедуры идентификации потенциального абонента активация сим-карты невозможна.

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