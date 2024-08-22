В поликлинике на улице Поэта Романова 26 августа начнется прием пациентов

Об открытии поликлиники рассказал исполняющий обязанности начальника департамента здравоохранения области Антон Еремеев на вчерашнем оперативном совещании. Кроме того, 23 августа поликлинику посетит министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

В новом здании будут принимать терапевтические участки №20, 23, 26, 31 и 34, которые ранее обслуживались на улице Московской. Также в новый корпус переводятся все терапевтические участки из отделения на Ярославской, 23. О дате начала приёма будет сообщено дополнительно.

В новом филиале будут работать 17 терапевтических участков и отделение профильных специалистов. Также появится отделение лучевой диагностики с компьютерным томографом, эндоскопическое отделение, медицинской профилактики для проведения диспансеризации и профосмотров. На работу в поликлинику дополнительно примут 6 участковых врачей-терапевтов и врача-оториноларинголога. После окончания Вологодского медицинского колледжа придут 9 медицинских сестер. После переподготовки в штате будет и врач-кардиолог. В следующем году к работе приступят ещё 6 молодых специалистов: врач-хирург, 2 врача-эндокринолога, врач-гастроэнтеролог, врач-терапевт и врач-невролог.

Поликлиника оснащена современным оборудованием: универсальный аппарат УЗИ, эндоскоп, цифровой маммограф, аппарат для магнитотерапии, кольпоскоп, лор-установка, аппарат для энцефалограммы головного мозга и другое.

Напомним, на строительство объекта выделено порядка 978 миллионов рублей. Поликлиника появится в рамках национального проекта «Здравоохранение».