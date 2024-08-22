Обновленная детская площадка появилась в селе Молочное

В селе Молочное под Вологдой завершены работы по обновлению детской площадки на пересечении улиц Мира и Парковой.

Работы по установке новой детской площадки начались в середине июля. В настоящее время все работы завершены, идет приемка объекта. Во время осмотра нашли небольшую царапину и отверстие на горке. В ближайшее время эксперты должны определить, заводской это брак или горку повредили уже на месте.

Детская площадка в Молочном была заасфальтирована, а на твердое основание уложены резиновые плиты, установлены новые современные конструкции.

На площадке появились две горки для детей разного возраста, качели для малышей и детей постарше, карусели, качели-балансир в виде вертолёта, игры для развития моторики — часы с движущимися стрелками, игра в крестики-нолики. Для удобства родителей установлены скамейки, а для лиц с ОВЗ предусмотрен специальный широкий въезд.

Открытие детской площадки запланировано после устранения замечаний.

Всего в этом году на строительство детских площадок Вологды было выделено 50 млн рублей.