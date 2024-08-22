17-летний житель Шексны скончался спустя 2 месяца после ДТП

17-летний житель Шексны, получивший тяжелые травмы в пьяном ДТП, скончался спустя два месяца после аварии. Как сообщает районная газета «Звезда», происшествие случилось 21 июня в Никольском поселении. 19-летний шекснинец без прав поехал кататься на чужом Рено Логане. Позже в его крови было выявлено 0,285 мг/л алкоголя. Кроме самого водителя, в автомобиле находились два пассажира – 19-ти и 17-ти лет.

На автомобильной дороге Лукинки-Малыгино молодой человек не справился с управлением, машина улетела в кювет и врезалась в дерево.

Самые тяжелые травмы получил 17-летний пассажир, который был доставлен на нейрохирургию областной больницы. Однако спустя два месяца после ДТП парень скончался.