Житель Кириллова оформил на свою знакомую несколько микрозаймов

32-летний житель Кириллова признан виновным в трех эпизодах мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Вологодской области.

В суде установлено, что в период с ноября 2021 года по октябрь 2022 года мужчина зарегистрировался на нескольких сайтах микрофинансовых организаций. При этом, вместо своих персональных данных, он указал личную информацию знакомой, которая ранее обращалась к нему за услугой по ремонту телефона и предоставила для этого копию паспорта.

После подсудимый от имени женщины направил заявки на получение займов, но возвращать денежные средства он не собирался.

Три организации предоставили подсудимому микрозаймы на общую сумму 29 500 рублей. Деньгами он распорядился по своему усмотрению.

Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, данных, характеризующих личность подсудимого, назначил наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года. Приговор в настоящее время в законную силу не вступил.