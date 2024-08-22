Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов обвинил компанию «Свеза Новатор» в отсутствии здравого смысла. Компания отказалась финансировать программу правительства «Парки в лесу».

Как заявил накануне на оперативном совещании правительства Георгий Филимонов, все лесопромышленные компании, которым предложили финансировать этот проект, согласились, и только «Свеза Новатор» сначала дала согласие, а потом отказалась, сославшись на отсутствие средств.

«Свезе Новатор» передаю пламенный привет за отсутствие дисциплины и командной работы. Предприятие заявляется на социально-ответственную работу, а потом расписывается в своей неполноценности и профнепригодности. Из всего лесопромышленного комплекса области только «Свеза Новатор» заслужила такую критическую массу замечаний. Сначала они взялись за гуж, а потом сказали, что не дюжи. Это отсутствие и здравой мысли, и этики, и здравого смысла», - заявил врио губернатора.

Георгий Филимонов потребовал руководству компании выйти на связь и доложить о причинах такого поступка, а потом об устранении нарушений.

«Либо они участвуют в проекте «Парки в лесу», либо они выбывают из партнерства с нами», - также пояснил Филимонов.

Добавим, что первоначально головная компания группы «Свеза» находилась в собственности ООО «Севергрупп» Алексея Мордашова. Однако после попадания в санкционные списки в 2022 году 51% акций компании перешли в собственность ООО «Фор Инвест» из Санкт-Петербурга.