В Вологде перекроют движение на центральных улицах

25 августа с 09:00 до 12:00 в связи с проведением благотворительного забега #МЫВМЕСТЕ временно ограничат движение транспортных средств на центральных улицах города. Эти меры принимаются для обеспечения безопасности участников и зрителей соревнования.

Движение полностью перекроют на

- площади Возрождения;

- улице Лермонтова (на участке от улицы Орлова до улицы Предтеченской);

- улице Галкинской (от улицы Предтеченской до улицы Ленина);

- улице Ленина (на двух отрезках: от улицы Лермонтова до улицы Зосимовской и от улицы Галкинской до улицы Зосимовской);

- улице Зосимовской (на участке от улицы Предтеченской до Пречистенской набережной);

- Пречистенской набережной (на участке от улицы Лермонтова до улицы Зосимовской);

- улице Мира (от улицы Герцена до улицы Орлова);

- улице Козлёнской (от улицы Предтеченской до улицы Мира);

- улице Пушкинской (на двух участках: от улицы Лермонтова до улицы Ленина и от Советского проспекта до улицы Козлёнской);

- улице Марии Ульяновой (от улицы Козлёнской до Советского проспекта);

- Советском проспекте (от улицы Предтеченской до улицы Марии Ульяновой);

- улице Предтеченской (от улицы Козлёнской до Советского проспекта).

Помимо этого, изменятся маршруты общественного транспорта, который следует через центральную часть города.