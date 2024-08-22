Водителям трамваев повысят зарплату до 78 тысяч в Череповце

Такое решение принял врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов.

«Жизнь под стук колес – это теперь не просто романтичная профессия. После повышения, средняя зарплата водителя трамвая достигнет 78 тысяч рублей. Сейчас она чуть выше 60 тысяч», - рассказал мэр Череповца Вадим Германов на своей странице ВКонтакте.

Глава города отметил, что в настоящее время в череповецком «Электротрансе» преимущественно женский коллектив. Работают те, «кто не боится ранних подъемов, погодных катаклизмов и по-настоящему влюблен в трамваи».

Сейчас компания набирает новую группу на обучение водителей трамваев. Доступно всего 20 бесплатных мест. За 3 месяца занятий студенты получатт зарплату. Записаться на обучение и задать дополнительные вопросы можно по телефонам в Череповце: 26-89-08 и 26-71-56.