В Вологде на десятках улиц провели ямочный ремонт

В этом году в областной столице проводят масштабные работы по ямочному ремонту. Асфальт восстановили на площади более 63 830 м2, охватив ключевые участки улиц города.

Ремонт проводился путем укладки «карт». Наиболее крупным объектом является улица Залинейная. Здесь уложили 11 100 м² нового дорожного покрытия. Также на данной улице проводились работы на сетях, приводили в нормативное состояние обочины и откосы. На парковке у ТЦ «Орбита» на ул. Ленинградской отремонтировали 5763 м2 дорожного полотна, на ул. Псковской (участок от Пошехонского шоссе до базы МЧС) восстановлено 2613 м² асфальта. Существенные работы проведены и на улице Слободской – 2300 м², на улице Пушкинской – 1260 м², в Тополевом переулке (от ул. Карла Маркса до Введенского кладбища) – 1161 м². Помимо этого, обновили проезды к Вологодской областной клинической больнице и к офтальмологической больнице на Пошехонском шоссе – по 800 м² каждый.

Дополнительно работы провели в районе улицы Конева, Бывалово и ГПЗ-23. Ямы убрали на площади 7000 м², включая улицу Можайского и Технический переулок. В заречной части города обновили улицы Саммера, Мудрова и Добролюбова. Здесь было восстановлено 4500 м² дорожного покрытия. В центральной части города, на улицах С. Орлова, Козленской, Зосимовской, Левичева, Элеваторной, на проспекте Победы, Советском проспекте и Красном мосту обновили порядка 10 000 м² асфальта.

Внимание уделили и отдаленным микрорайонам Вологды. Так, в Прилуках на улице Колхозной восстановили 230 м² дорожного покрытия, а в Лукьяново на улицах Рыбной и Клубова – 1000 м².

Кроме того, в Вологде в этом году обновляют часть улиц по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», часть – за счет средств из областного бюджета. Работы уже завершены на ул. Октябрьской, ул. Воркутинской, ул. Кувшиновской – ул. Вологодской и ул. Луначарского (от ул. Клубова до ул. Рыбной). Ремонт продолжается на Пошехонском ш., ул. К. Маркса, ул. Текстильщиков, ул. Строителей, пр. Победы, ул. Республиканской, ул. Ильюшина, ул. Луначарского (от моста до ул. Вологодской).