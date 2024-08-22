В Заречной части Вологды прошел рейд по нарушениям правил парковки грузовиков

В Заречной части Вологды прошел рейд по выявлениям нарушений водителями большегрузов, которые паркуют грузовики на парковках для легковых автомобилей. Выезд прошел с привлечением сотрудников ГИБДД, представителей городской администрации, депутатов Вологодской гордумы, общественников, а также депутата ЗСО Ларисы Кожевиной, которая стала инициатором мероприятия. До этого в Законодательном Собрании состоялось совещание, где обсуждались дополнительные меры по выявлению нарушений правил парковки большегрузов.

Участники рейда посетили улицу Карла Маркса, где местные жители часто жалуются на то, что на парковках, предназначенных для легковых автомобилей, постоянно стоят грузовые машины. Во время рейда у дома №74 в вечернее время был обнаружен большегруз, который занял почти 15 парковочных мест.

«Водителей большегрузов не смущает знак о парковке только для легковых автомобилей. Будем прорабатывать вопрос об установке знаков «Стоянка запрещена» для большегрузов. Ответственность будет выше: не 500 рублей, а 1,5 тысячи рублей штрафа. Также будем выходить с законодательной инициативой по изменению в Кодекс об административных правонарушениях, чтобы дифференцировать ответственность за нарушение правил стоянки», - рассказала Лариса Кожевина.

Одна из сложностей в действующем законе заключается в том, что для применения наказания водителя нужно поймать прямо на месте, что не всегда представляется возможным.

Кроме этого, Лариса Кожевина отметила, что еще одним эффективным способом станет эвакуация грузовых автомобилей. Однако техника для перемещения большегрузов отсутствует, не предусмотрено и спецстоянки для таких транспортных средств. Этот вопрос также взят в проработку.

Член общественного совета Вологды Сергей Томилов уверен, что большегрузы не только создают опасную ситуацию на дорогах, но и портят внешний вид города.

«Грузовые машины, которые стоят на улицах города, делают его менее туристически привлекательным. Вологда как будто превращается в промышленную зону. И жителям, и гостям областной столицы негде припарковаться. Но в первую очередь, это, конечно, безопасность. В том числе, и наших детей, которые могут просто не увидеть, что происходит на дороге», - считает Томилов.

По словам представителя ГИБДД, водители грузовиков ставят машины рядом с жилыми домами, потому что это дешевле, чем везти ее на специализированную стоянку.